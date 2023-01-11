Байден заявил, что не знал содержания секретных документов в личном офисе

Джо Байден заявил, что не знал содержания секретных документов в его старом личном офисе

Президент США заявил, что удивился после обнаружения секретных бумаг и отметил, что не знал их содержания. Документы времен вице-президентства Байдена нашли в аналитическом центре

Джо Байден (Фото: Sarah Silbiger / Pool via CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден заявил, что не знал о содержании секретных документов, которые были доставлены в его личный кабинет в период, когда Байден был вице-президентом, передает CNN.

«Я был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы», — сказал Байден на пресс-конференции и добавил, что не осведомлен об их содержании.

Байден был вице-президентом США с 2009-го по 2017 год при президенте Бараке Обаме.

CBS News со ссылкой на источники ранее сообщил об обнаружении в ноябре прошлого года в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Байденом, секретных документов. Они хранились вместе с другими бумагами, которые не содержали закрытую информацию. Генпрокурор США Меррик Гарланд поручил изучить, как секретные документы оказались в аналитическом центре.

CNN позднее узнал детали содержания и обнаружения этих бумаг. Источник телеканала сообщил, что документы относились к периоду между 2013-м и 2016 годами. Их нашли среди несекретных бумаг Байдена, большинство из них были семейными. Однако документы попадали под закон «О президентских документах», который обязывает президентов и вице-президентов передавать документацию в Национальный архив по истечении срока полномочий. Бумаги обнаружил личный адвокат Байдена, который закрывал старый офис в Вашингтоне. После этого он обратился в архив.

По данным другого собеседника CNN, среди секретных документов были служебные записки разведки США и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании. Источники канала в Белом доме указали, что Байден и его команда не знают о содержании бумаг, поскольку не просматривали их.