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CNN узнал об упоминании Украины в секретных документах в кабинете Байдена

CNN: найденные в кабинете Байдена документы касались Украины, Ирана и Великобритании
Бумаги обнаружили еще в ноябре в кабинете, где Байден работал, когда был вице-президентом. Среди личных документов президента и несекретных государственных бумаг нашли материалы разведки и брифингов об Украине, Иране и Британии
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Henry Romero / Reuters)

Среди материалов, обнаруженных в личном кабинете президента США Джо Байдена времен его вице-президентства, оказались документы разведки и материалы брифингов об Украине, Иране и Великобритании, рассказал источник CNN.

По его словам, бумаги относятся к периоду между 2013 и 2016 годами. Они находились в трех или четырех коробках вместе с несекретными документами, попадающими под закон «О президентских документах». Он, в частности, обязывает президентов и вице-президентов передавать документацию в Национальный архив по истечении срока полномочий.

Основная часть найденных у Байдена документов — семейные, говорит собеседник телеканала. Он уточнил, что секретные материалы в коробке с личными документами Байдена обнаружил личный адвокат главы государства, который закрывал старый офис в Вашингтоне. Обнаружив эти бумаги, он позвонил в Национальное управление архивов и документации.

Документы нашли в начале ноября 2022 года, но известно об этом стало лишь в январе текущего. По данным CBS, они хранились в вашингтонском аналитическом центре Penn Biden Center. Специальный советник президента Ричард Заубер сообщил, что документы обнаружили, когда адвокаты «упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений».

Байден, по информации одного из собеседников CBS, узнал о существовании бумаг лишь в ноябре и об их содержании не осведомлен.

В августе документы с секретными сведениями нашли в имении предшественника Байдена на посту президента — Дональда Трампа. По данным Национального управления архивов и документации, более чем в 100 из них есть секретные сведения. Washington Post писала, что материалы содержат разведданные об Иране и Китае.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джо Байден США Украина Иран Великобритания секретные документы

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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