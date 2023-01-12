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В гараже дома Байдена нашли секретные документы

Белый дом: в гараже дома Байдена нашли секретные документы
Первую партию секретных документов ранее нашли в офисе связанного с Байденом аналитического центра. Они в том числе содержали материалы брифингов по Украине
Джо&nbsp;Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, документы, отмеченные как секретные, передает CNN со ссылкой на юрисконсульта Белого дома. Сам Байден заявил, что документы действительно хранились в закрытом гараже, вместе с его Chevrolet Corvette, передает CBS News.

Материалы находились на складе в гараже, а также в одной из комнат среди «личных и политических» бумаг. Поиски проводились также в доме в Рехобот-Бич (тоже штат Делавэр), но там секретных документов не обнаружили.

«Как и в случае с Penn Biden Center, Министерство юстиции было немедленно уведомлено и юристы организовали передачу документов», — говорится в заявлении.

CBS News ранее сообщал, что в ноябре в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом при Бараке Обаме в 2013–2016 годах. Среди них, по данным CNN, были в том числе документы разведки и материалы брифингов об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден на пресс-конференции выразил удивление, что в этот офис доставили какие-то правительственные документы.

Позже NBC News со ссылкой на источники передавал, что помощники президента нашли новую партию секретных бумаг, не уточняя, где именно.

Прошлым летом секретные документы нашли в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. The Washington Post передавала, что среди них были материалы с разведданными об Иране и Китае. Трамп утверждал, что эти документы были рассекречены и что сам намеревался передать их властям. В ноябре экс-президент объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

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Джо Байден секретные документы Белый дом Минюст

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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