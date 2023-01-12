Сноуден пошутил о секретных документах в офисе Байдена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Эксперты назвали самые дорогие приобретенные за счет бюджета лекарства Общество, 08:00
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
Умер «гитарный бог» Джефф Бек Общество, 07:34
Число посетителей казино в России в новогодние праздники выросло на треть Технологии и медиа, 07:30
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Власти сократили полеты в Приморье из-за проблем с ремонтом двигателей Бизнес, 07:00
Сноуден пошутил о секретных документах в офисе Байдена Политика, 06:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Ученые предложили сухопутным войскам лазерного робота-собаку Технологии и медиа, 06:32
В США заявили о падении доходов России из-за потолка цен на нефть Политика, 06:24
Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла от рака молочной железы Общество, 05:58
Новый владелец KFC в России объяснил план перехода к бренду Rostic's Общество, 05:43
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине 17 января Политика, 05:27
Большинство россиян поддержали штрафы по камерам для мусорящих на дорогах Общество, 05:00
«Известия» узнали о проекте, отменяющим долю детей в жилье с маткапиталом Общество, 04:55
Политика ,  
0 

Сноуден пошутил о секретных документах в офисе Байдена

Сноуден: Байден, похоже, «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители
Ранее в нескольких бывших местах работы Байдена были обнаружены секретные документы периода его вице-президентства. Сноуден напомнил, что многие разоблачители поплатились за такие вещи свободой
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент США Джо Байден, похоже, «прихватил» с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители, пошутил в Twitter бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности. — РБК) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, (Дэвид) Петреус <…> у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал он.

Таким образом Сноуден прокомментировал обнаружение секретных документов в американском аналитическом центре Penn Biden Center, в котором Байден работал в период его вице-президентства, а также информацию NBC о том, что позже был обнаружен еще один пакет секретных документов в другом месте работы Байдена.

Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 год, при президенте Бараке Обаме.

Источник CNN ранее уточнял, что обнаруженные в ноябре секретные документы относились к периоду между 2013 и 2016 годами. Их нашли среди несекретных бумаг Байдена, большинство из них были семейными. Однако документы попадали под закон «О президентских документах», который обязывает президентов и вице-президентов передавать документацию в Национальный архив по истечении срока полномочий. Бумаги обнаружил личный адвокат Байдена, который закрывал старый офис в Вашингтоне. После этого он обратился в архив.

По данным другого собеседника CNN, среди секретных документов были служебные записки разведки США и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании.

Сам президент США, комментируя обнаружение документов, заявил, что не знал об их содержании. «Я был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы», — сказал он и добавил, что не был осведомлен об их содержании.

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Как продавец хоккейных карточек стал самым молодым миллиардером США
Кому и как придется платить корпоративный налог в ОАЭ
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эдвард Сноуден секретные документы Джо Байден Армия США
Материалы по теме
NBC узнал об обнаружении новых секретных документов у Байдена
Политика
Байден удивился появлению секретных документов в его личном офисе
Политика
CNN узнал об упоминании Украины в секретных документах в кабинете Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter