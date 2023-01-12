Сноуден пошутил о секретных документах в офисе Байдена

Ранее в нескольких бывших местах работы Байдена были обнаружены секретные документы периода его вице-президентства. Сноуден напомнил, что многие разоблачители поплатились за такие вещи свободой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент США Джо Байден, похоже, «прихватил» с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители, пошутил в Twitter бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности. — РБК) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, (Дэвид) Петреус <…> у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал он.

Таким образом Сноуден прокомментировал обнаружение секретных документов в американском аналитическом центре Penn Biden Center, в котором Байден работал в период его вице-президентства, а также информацию NBC о том, что позже был обнаружен еще один пакет секретных документов в другом месте работы Байдена.

Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 год, при президенте Бараке Обаме.

Источник CNN ранее уточнял, что обнаруженные в ноябре секретные документы относились к периоду между 2013 и 2016 годами. Их нашли среди несекретных бумаг Байдена, большинство из них были семейными. Однако документы попадали под закон «О президентских документах», который обязывает президентов и вице-президентов передавать документацию в Национальный архив по истечении срока полномочий. Бумаги обнаружил личный адвокат Байдена, который закрывал старый офис в Вашингтоне. После этого он обратился в архив.



По данным другого собеседника CNN, среди секретных документов были служебные записки разведки США и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании.

Сам президент США, комментируя обнаружение документов, заявил, что не знал об их содержании. «Я был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы», — сказал он и добавил, что не был осведомлен об их содержании.