Трамп ответил на сообщения о наличии секретных документов в резиденции

Бывший президент США Дональд Трамп после обысков ФБР в его резиденции заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы. Cвое сообщение Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Во-первых, это все было рассекречено. Во-вторых, им не нужно было ничего «изымать». Они могли бы получить это в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго», — написал экс-президент.

Об обысках в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго стало во Флориде известно 9 августа. Действия ФБР инициировал Минюст, чтобы удостовериться, что в резиденции Трампа не осталось никаких увезенных документов. Мероприятия следствия проводились в доме экс-президента несколько часов, было изъято несколько ящиков с бумагами. Адвокат Трампа Кристина Бобб присутствовала при обысках и сообщила о сотрудничестве с ФБР и Минюстом.

Трамп назвал действия ФБР «необоснованным и ненужным рейдом». Он также призвал обнародовать документы, связанные с обыском.

The Wall Street Journal узнала, что агенты ФБР изъяли в ходе обыска в 11 комплектов секретных документов. Среди них есть отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.

По данным газеты, в общей сложности ФБР забрало из дома экс-президента около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, написанную от руки записку и документ о помиловании Роджера Стоуна, американского лоббиста, советника президентской кампании Трампа 2016 года. Стоун был осужден за дачу ложных показаний в конгрессе США в рамках расследования о «вмешательстве» России в американские выборы.

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В перечне также упоминается «информация о президенте Франции». Семистраничный документ с этим списком включает данные об ордере на обыск, выданный федеральным судьей во Флориде.

Против Трампа в США расследуется два дела. Первое связано с его попытками повлиять на исход президентских выборов 2020 года, второе — с обращением с документами Белого года. Национальный архив США предполагал, что после отставки он забрал из американской администрации 15 коробок с документами, в том числе секретными. После переговоров с командой Трампа они были переданы обратно, а сотрудники архива начали проверку, чтобы убедиться, что возвращены все материалы. Источники Politico и CNN связали обыски с расследованием второго дела.