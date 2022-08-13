Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Захарова сообщила о контроле ситуации с задержанием журналистов в Эстонии Политика, 01:12
«Коммерсант» узнал о задержании экс-депутата Госдумы в аэропорту Адлера Политика, 01:03
Валютизация вкладов россиян обновила исторический минимум Экономика, 00:34
Трамп ответил на сообщения о наличии секретных документов в резиденции Политика, 00:23
Смерть на хоккее. Кто погиб из-за полученных в матчах травм Спорт, 00:00
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Pro, 00:00
«Боруссия» обыграла «Фрайбург», забив три мяча за 10 минут Спорт, 12 авг, 23:50
В ФРГ перед судом предстал офицер по обвинению в шпионаже в пользу России Общество, 12 авг, 23:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 12 авг, 23:35
Вучич выступил против появления иностранных военных баз в Сербии Политика, 12 авг, 23:28
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 12 авг, 23:02
«Барселона» смогла зарегистрировать Левандовски для участия в Ла Лиге Спорт, 12 авг, 23:01
СК возбудил два дела после обрушения стены дома в Омске Общество, 12 авг, 22:44
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 12 авг, 22:32
Политика ,  
0 

Трамп ответил на сообщения о наличии секретных документов в резиденции

Бывший президент США Дональд Трамп после обысков ФБР в его резиденции заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы. Cвое сообщение Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Во-первых, это все было рассекречено. Во-вторых, им не нужно было ничего «изымать». Они могли бы получить это в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго», — написал экс-президент.

Politico узнало о подозрении в адрес Трампа в нарушении закона о шпионаже
Политика
Дональд Трамп

Об обысках в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго стало во Флориде известно 9 августа. Действия ФБР инициировал Минюст, чтобы удостовериться, что в резиденции Трампа не осталось никаких увезенных документов. Мероприятия следствия проводились в доме экс-президента несколько часов, было изъято несколько ящиков с бумагами. Адвокат Трампа Кристина Бобб присутствовала при обысках и сообщила о сотрудничестве с ФБР и Минюстом.

Трамп назвал действия ФБР «необоснованным и ненужным рейдом». Он также призвал обнародовать документы, связанные с обыском.

The Wall Street Journal узнала, что агенты ФБР изъяли в ходе обыска в 11 комплектов секретных документов. Среди них есть отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.

По данным газеты, в общей сложности ФБР забрало из дома экс-президента около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, написанную от руки записку и документ о помиловании Роджера Стоуна, американского лоббиста, советника президентской кампании Трампа 2016 года. Стоун был осужден за дачу ложных показаний в конгрессе США в рамках расследования о «вмешательстве» России в американские выборы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года
Статьи



В перечне также упоминается «информация о президенте Франции». Семистраничный документ с этим списком включает данные об ордере на обыск, выданный федеральным судьей во Флориде.

Против Трампа в США расследуется два дела. Первое связано с его попытками повлиять на исход президентских выборов 2020 года, второе — с обращением с документами Белого года. Национальный архив США предполагал, что после отставки он забрал из американской администрации 15 коробок с документами, в том числе секретными. После переговоров с командой Трампа они были переданы обратно, а сотрудники архива начали проверку, чтобы убедиться, что возвращены все материалы. Источники Politico и CNN связали обыски с расследованием второго дела.

Теги
Дональд Трамп обыск секретные документы
Материалы по теме
WSJ узнала об изъятых в доме Трампа 11 комплектах секретных документов
Политика
WP узнала, что ФБР искало у Трампа связанные с ядерным оружием документы
Политика
Politico узнало о подозрении в адрес Трампа в нарушении закона о шпионаже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter