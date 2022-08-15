Трамп обвинил ФБР в краже трех паспортов
Сотрудники ФБР во время обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа изъяли среди прочего три его паспорта, один из них был просрочен. Об этом политик заявил в социальной сети Truth, передает Fox News.
«Это нападение на политического оппонента на уровне, прежде невиданном в нашей стране. Третий мир!» — написал экс-президент США, назвав произошедшее кражей.
Вероятно, речь идет об обычном паспорте, одном просроченном документе этого же типа и специально выпущенном паспорте. Как указано на сайте посольства США, паспорта специального выпуска предназначены, в частности, для дипломатов или других госслужащих — для поездок за границу по рабочим вопросам.
Федеральные агенты провели обыск в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 8 августа. Нацуправление архивов и документов США предположило в феврале, что Трамп, покидая пост президента, вывез из Белого дома 15 коробок с документами, среди которых были секретные. Документы позднее были возвращены, однако Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.
Согласно описи изъятых бумаг, федеральных агентов заинтересовали в резиденции Трампа 11 комплектов документов, на части из них были грифы «конфиденциально», «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциальная засекреченная информация». ФБР заподозрило Трампа в нарушении закона о шпионаже, сообщило в середине августа издание Politico. Аналогичное суждение высказали в палате представителей США, призвав Нацразведку страны проверить бывшего президента на предмет нарушения закона о шпионаже. «Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу», — говорилось в письме на имя главы ведомства Аврил Хейнс.
Трамп настаивает, что рассекретил хранившиеся у него документы во время пребывания на посту президента, указав, что агенты ФБР могли бы «не играть в политику и не вламываться» в резиденцию. Произошедшее стало «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением», уверен он.
Экс-президент отказался во время нескольких часов допроса давать показания против себя, ссылаясь на пятую поправку к Конституции США. По его мнению, власти страны и СМИ заставили его молчать, развернув «величайшую охоту на ведьм» в истории США.
Трамп потребовал от ФБР вернуть изъятые документы, подчеркнув, что среди прочего федеральные агенты забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию. — РБК).