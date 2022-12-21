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СБУ назвала обязанностью Киева «перерезать логистику» через Крымский мост

Глава СБУ не стал комментировать причастность Украины к подрыву грузовика на Крымском мосту в октябре. Он пообещал, что со временем «все станет известно». Россия обвинила в подрыве моста украинскую военную разведку
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Украинские силы обязаны «перерезать логистику» через Крымский моста, заявил врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает издание «Страна».

«Крымский мост: в соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу», — сказал Малюк.

«Вместе с тем сейчас я не могу в общем это вам как-то прокомментировать и рассказать какие-то детали», — добавил руководитель СБУ. «Со временем все станет известно», — продолжил Малюк.

Взрыв на Крымском мосту, в результате которого обрушились пролеты одной из полос автомобильного движения, произошел 8 октября. Во время проезда по мосту взорвалась фура. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильного пути.

ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
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 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV. В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после взрыва заявил о необходимости вернуть Украине «все украденное» и назвал теракт на Крымском мосту «началом».

После взрыва президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, полномочия по их исполнению получила ФСБ. До этого охраной моста занимались Росгвардия и Минтранс.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту по части 2 статьи 205 УК «Терроризм». Позже ведомство сообщило, что установило 12 причастных к взрыву, восемь человек были арестованы.

5 декабря Путин лично осмотрел Крымский мост после восстановления упавших автомобильных пролетов. Он за рулем Mercedes проехал по мосту и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. 
 

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Крымский мост теракт СБУ
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