Aydınlık узнала о возможной встрече Эрдогана и Асада до президентских выборов в Турции

Aydınlık узнала о возможной встрече Эрдогана и Асада до выборов в Турции

Башар Асад (на плакате) (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, пишет газета Aydınlık без указания источников этой информации. Они запланированы на 18 июня.

Как отмечает Aydınlık, встреча глав государств должна стать третьим этапом нормализации отношений. Первым она назвала переговоры министров обороны России, Сирии и Турции в Москве, которые состоялись 28 декабря. Спустя три дня глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, что встреча глав МИДов трех стран может пройти во второй половине января. Ее газета сочла вторым этапом.

Эрдоган предложил трехсторонние переговоры с Асадом с участием президента России Владимира Путина в середине декабря. Российский коллега, по словам Эрдогана, положительно воспринял эту инициативу.

Однако перед переговорами турецкого и сирийского президентов должны состояться встречи представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел трех государств, говорил Эрдоган.

20 ноября Эрдоган поручил начать операцию «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической. Ее целями турецкая сторона назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Военные Турции нанесли авиаудары по районам, которые контролируют курды. Позднее Эрдоган допустил, что операция Турции не ограничится только воздушными ударами.

В конце декабря газета AlWatan сообщила, что Турция согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи министров обороны в Москве. При этом Эрдоган говорил, что в 2023 году Турция предпримет новые шаги, чтобы «закрыть бреши» на границе с Сирией. Анкара перейдет к «новому этапу борьбы по уничтожению всех ресурсов и инфраструктуры, которую террористическая организация получает в дополнение к вооружениям», отмечал он.