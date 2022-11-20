Турция нанесла удары по курдским районам в Сирии и Ираке после терактов в Стамбуле

Турция нанесла удары по курдским районам в Сирии и Ираке после терактов

Турция наносит удары по объектам «террористов» на тех территориях Сирии и Ирака, где проживают курды, сообщает Haberturk.

В Twitter турецкого Минобороны опубликовано сообщение, где говорится, что пришло «время расчета». «Негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения». Сообщение сопровождает фотография, на которой изображен взлет истребителя.

Репортер газеты сообщил, что около 21:00 19 ноября (время совпадает с московским) с авиабазы на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр вылетели самолеты, второй вылет был около 1:00 20 ноября, при этом десять ранее вылетевших самолетов вернулись на базу.

Источники сообщили репортеру, что удары наносились по районам Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака). Взрывы, по данным источников, произошли в районе штаб-квартиры YPG (курдских отрядов народной самообороны, которые входят в состав Сирийских демократических сил — СДС). AFP в Twitter также пишет о воздушных рейдах турецких сил в Кобани.

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