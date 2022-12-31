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AlWatan узнала о согласии Турции на вывод войск из Сирии

AlWatan: Турция согласилась вывести войска из Сирии
Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи в Москве министров обороны Турции, Сирии и России, пишет газета

Турция по итогам трехсторонней встречи в Москве с участием министров обороны республики, Сирии и России — соответственно Хулуси Акара, Али Махмуда Аббаса и Сергея Шойгу согласилась вывести войска с севера Сирии, пишет газета AlWatan Online со ссылкой на источники в Дамаске.

Анкара пообещала уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

По словам собеседника, стороны считают курдские формирования «Рабочей партии Курдистана» марионетками США и Израиля и что они представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции.

На севере Сирии располагается российская авиабаза Хмеймим, где дислоцирована группировка средств ПВО.

28 декабря глава Минобороны Турции и его сирийский коллега встретились в Москве, присутствовал также российский министр. Как сообщает Al Jazeera, стороны договорились сформировать специальные комитеты из представителей обороны и разведки, заседания должны начаться в конце будущего января в Москве, а затем пройдут в Анкаре и Дамаске. Министры также достигли соглашения о содействии возвращению сирийских беженцев, а также обсудили присутствие «Сирийских демократических сил» (военное объединение, куда входят в том числе курдские отряды) на севере Сирии.

В конце ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака в ответ на теракт в Стамбуле. Минобороны называло целью операции ликвидацию террористической угрозы.

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Эрдоган не исключал возможности переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, «когда придет время», и допускал нормализацию отношений Анкары и Дамаска, поскольку «в политике не бывает обид». Сейчас контакты между двумя странами поддерживаются на уровне спецслужб. Газета Hurriyet писала, что встреча двух президентов может пройти при посредничестве их российского коллеги Владимира Путина. В середине декабря турецкий лидер предложил президенту России провести трехстороннюю встречу с участием Асада.

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Теги
Елена Чернышова
Турция Сирия Россия вывод войск
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