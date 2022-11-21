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Эрдоган допустил проведение наземной операции в Ираке и Сирии

Президент Эрдоган: операция Турции в Ираке и Сирии не ограничится воздушной частью
Эрдоган ранее отдал приказ об операции против Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке. Турция возложила на нее ответственность за теракт в Стамбуле 13 ноября
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Операция Турции в Сирии не ограничится только воздушными ударами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

«Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом наших сил безопасности. И это не ограничивается только воздушной кампанией», — заявил Эрдоган, отметив, что по поводу того, сколько наземных сил потребуется, решат Минобороны и Генштаб.

Эрдоган ранее отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Среди целей Анкары были заявлены предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, популярной среди туристов, произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и по меньшей мере 81 пострадал, в том числе трое россиян.

Турция возложила ответственность за произошедшее на РПК. По данным турецкой полиции, теракт совершила гражданка Сирии, 1999 года рождения, она признала связи с Рабочей партией Курдистана. По делу задержаны не менее 50 человек.

20 ноября Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, поскольку эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию, сообщало Минобороны страны.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Ирак Сирия наземная операция
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