Президент Турции Эрдоган поручил в 2023 году закрыть «30-км брешь» на границе с Сирией

Эрдоган поручил в 2023 году закрыть брешь на границе с Сирией

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

В 2023 году Турция предпримет новые шаги, чтобы «закрыть бреши» на границе с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления после заседания кабинета министров. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В следующем году мы продолжим неуклонно реализовывать нашу стратегию по искоренению терроризма в сфере безопасности на всех наших южных границах. В особенности мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-км линии безопасности, чтобы полностью уничтожить угрозы для нашей страны со стороны Сирии», — сказал Эрдоган.

Он уточнил, что Анкара перейдет к «новому этапу борьбы по уничтожению всех ресурсов и инфраструктуры, которую террористическая организация получает в дополнение к вооружениям».

20 ноября Турция начала военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. За неделю до этого в Стамбуле произошел теракт, за который Турция возложила ответственность на курдов. В РПК отрицают причастность ко взрыву.

В рамках операции Турция наносила удары с воздуха по подконтрольным курдам районам. Целями операции Анкара называла предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ.

В середине декабря Эрдоган заявил о возможном начале наземной операции в Сирии для «борьбы с терроризмом». Он назвал ее целью создание 30-километровой линии безопасности. По его словам, Анкара хотела бы наладить взаимодействие с Москвой и Дамаском в этом вопросе. 15 декабря Эрдоган предлагал президенту России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада. В российском МИДе заявили, что Москва позитивно оценивает предложение президента Турции.