Эрдоган предложил трехсторонние переговоры с Асадом и Путиным

Путин на идею встречи отреагировал положительно, указал Эрдоган. Турецкий президент ранее допускал нормализацию отношений с Сирией, «когда придет время»

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, передает Anadolu.

«Я предложил Путину провести встречу лидеров России, Турции и Сирии, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по пути из Туркмении.

При этом турецкий лидер отметил, что для этого сначала должны собраться спецслужбы, министры обороны и иностранных дел трех государств.

В конце ноября Эрдоган не исключил возможность переговоров с Асадом, «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между двумя странами поддерживаются на уровне спецслужб. Газета Hurriyet отмечала, что встреча двух президентов может пройти при посредничестве Путина. Турецкий президент также допустил нормализацию отношений Анкары и Дамаска, поскольку «в политике не бывает обид».

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что возможность встречи Эрдогана и Асада в России существует всегда и возможность ее организации рассматривалась. Она была бы полезной и символичной, отмечал он. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября указал, что никаких договоренностей по встрече президентов Сирии и Турции при посредничестве Путина пока нет. При этом он не исключил, что теоретически такая встреча может состояться.

20 ноября Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами. Ее целями турецкая сторона назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Турецкие военные нанесли авиаудары по районам, которые контролируют курды. Позднее Эрдоган допустил, что операция Турции не ограничится только воздушными ударами.