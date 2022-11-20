Президент Турции Эрдоган отдал приказ об операциях в Ираке и Сирии после G20

Эрдоган отдал приказ об операции в Ираке и Сирии после саммита G20

Минобороны Турции подчеркнуло, что операция «Коготь-меч» направлена на ликвидацию террористической угрозы на севере Сирии и Ирака

Хулуси Акар и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-Меч» против Рабочей партии Курдистана (РПК, которую Анкара считает террористической организацией) на севере Сирии и Ирака по возвращении с саммита G20 в Индонезии, передает Anadolu.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар лично руководил военно-воздушной операцией «Коготь-Меч». В сообщении турецкого Минобороны говорится, что операция направлена на ликвидацию террористической угрозы на севере Сирии и Ирака.

Среди основных целей Анкары: предотвратить теракты против турецкого народа и силовых структур, обеспечить безопасность границ и искоренить терроризм в его истоках.

ВС Турции в ходе операции нанесли удары по территориям, которые «использовались террористами РПК в качестве баз для организации терактов против Турции», отмечает агентство.

Ранее в Twitter турецкого Минобороны было опубликовано сообщение, где говорилось, что пришло «время расчета» и «негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения». Оно сопровождается фотографией взлетающего истребителя.

Акар уточнял, что Анкара нанесла удары по пещерам, где скрывались курдские бойцы, а также по бункерам, складам и тоннелям, «принадлежащим террористам». Кроме того, были уничтожены штабы курдов.

Турция возложила на РПК ответственность за совершение теракта в Стамбуле. 13 ноября на пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще как минимум 81 пострадали (в том числе трое россиян).

В совершении теракта заподозрили гражданку Сирии, 1999 года рождения, которая, как сообщила турецкая полиция, призналась в связях с партией. Всего по делу о взрыве задержали не менее 50 человек.





РПК отрицала свою причастность к теракту. В заявлении организации говорилось, что для ее членов «не может быть и речи, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц».

Al Arabiya незадолго до появления информации о турецкой операции сообщила, что администрация сирийского Курдистана призвала жителей объединиться против возможного нападения со стороны Турции.