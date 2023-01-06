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США выступили против контактов турецких властей с Сирией

Госдеп США заявил союзникам, что сейчас не время улучшать отношения с Сирией

США считают, что в настоящее время не следует восстанавливать и улучшать отношения с Сирией, власти страны сообщили об этом своим союзникам. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы предельно ясно дали понять нашим союзникам и партнерам, что сейчас не время для нормализации отношений и для их улучшения. Странам следует помнить о печальной истории [президента Сирии Башара] Асада в области прав человека», — сказал он, отвечая на вопрос о планах трехсторонних контактов представителей России, Сирии и Турции. Турция является союзником США по НАТО.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование конфликта в Сирии, в частности, была дана позитивная оценка встречи министров обороны и руководителей разведывательных служб России, Сирии и Турции, прошедшей в декабре 2022 года в Москве. Сам Эрдоган не исключил переговоров с Ассадом, «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между странами поддерживаются на уровне спецслужб.

В настоящее время на севере Сирии и Ирака проходит турецкая военная операция «Коготь-меч». Она ведется против «Рабочей партии Курдистана», которую власти Турции считают террористической.

Теги
Сирия Турция Госдепартамент США дипломатия Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган
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