В Москве прошли переговоры министров обороны Сирии, Турции и России

В Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны России Сергея Шойгу, Сирии Али Махмуда Аббаса и Турции Хулуси Акара. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны Турции, в переговорах участвовал также главы разведывательных служб стран.

15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину трехсторонние переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. При этом он отмечал, что для начала переговорного процесса должны собраться спецслужбы, министры обороны и иностранных дел трех государств.

20 ноября Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против «Рабочей партии Курдистана», членов которой власти Турции считают террористами. Ее целями турецкая сторона назвала предотвращение терактов против турок и обеспечение безопасности границ. Военные нанесли авиаудары по районам, которые контролируют курды, после чего Эрдоган допустил, что «Коготь-меч» не ограничится только воздушными ударами.

В конце ноября Эрдоган не исключил переговоры с Асадом «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между странами поддерживаются на уровне спецслужб. Газета Hurriyet отмечала, что встреча двух лидеров может состояться при посредничестве президента России Владимира Путина.