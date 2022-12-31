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Глава МИД Турции допустил встречу с министрами России и Сирии в январе

Глава МИД Турции Чавушоглу допустил встречу с коллегами из России и Сирии в январе
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Frank Altmann / Getty Images)

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает телеканал TRT.

По словам турецкого министра, саммит может состояться как в Москве, так и в третьей стране.

В российском МИДе ранее сообщили, что в ходе телефонного разговора Чавушоглу и Лавров обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, «включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию».

28 декабря в Москве прошла встреча глав Минобороны Турции, Сирии и России Хулуси Акара, Али Махмуда Аббаса и Сергея Шойгу. Как писала газета AlWatan Online со ссылкой на источники в Дамаске, по итогам саммита Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии.

Al Jazeera сообщала, что стороны договорились сформировать специальные комитеты из представителей обороны и разведки, заседания должны начаться в конце будущего января в Москве, а затем пройдут в Анкаре и Дамаске. Министры также достигли соглашения о содействии возвращению сирийских беженцев, а также обсудили присутствие «Сирийских демократических сил» (военное объединение, куда входят в том числе курдские отряды) на севере Сирии.

В середине декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада. Путин отнесся к идее положительно.

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13 ноября в центре Стамбула произошел теракт, в котором власти Турции обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК, Анкара считает ее террористической). Погибли шесть человек, пострадали более 80. Курды заявили о непричастности к случившемуся.

20 ноября Эрдоган приказал начать на севере Сирии и Ирака операцию «Коготь-меч» против базирующихся в этом регионе боевых частей РПК. Минобороны Турции назвало целью операции предотвращение терактов и обеспечение безопасности границ.

Турецкие военные нанесли авиаудары по районам, которые контролируют курды. Позднее Эрдоган допустил, что операция Турции не ограничится только воздушными ударами.

Теги
Мевлют Чавушоглу МИД Турции Сергей Лавров
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