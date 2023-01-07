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Сенатор Пушков заявил о «большом разрыве» России и Европы

Сенатор Пушков: отказ Германии от российского газа ознаменовал «большой разрыв» с Европой
Алексей Пушков
Алексей Пушков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Отказ Германии от российского газа, поступавшего к ней по газопроводу «Северный поток», ознаменовал «большой разрыв» с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«Произошло то, что я называю «большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку», — написал Пушков, отметив, что подрыв этого газопровода и «Северного потока — 2» поставил крест «даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию».

Пушков отметил, что поставки газа служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. Отсутствие поставок, по мнению сенатора, отбросило международную ситуацию к периоду до заключения соглашения «газ — трубы» 1970 года между Советским Союзом и ФРГ, подписанного генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и канцлером Вилли Брандтом.

Сенатор Пушков заявил о «большом разрыве» России и Европы
Сенатор Пушков заявил о «большом разрыве» России и Европы

Снижение прокачки газа по «Северному потоку» началось с середины июня: сперва прокачка упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем — до 35 млн куб. м. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. 2 сентября госкорпорация сообщила о полной остановке газопровода по техническим причинам.

Взрывы на обеих нитках трубопровода «Северный поток — 1» и одной нитке магистрали «Северного потока — 2» произошли в ночь на 26 сентября. Компания-оператор заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. «Газпром» обнаружил на месте подрывов две воронки по 5 м глубиной, а разрыв трубы составляет примерно 260 м.

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Произошедшее президент России Владимир Путин назвал опаснейшим прецедентом и добавил, что это «акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента». Путин обвинил во взрывах страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

По словам канцлера Олафа Шольца, Германия с декабря 2021 года готовилась к остановкам поставок газа от России. Он назвал ее ненадежным экономическим партнером. Основными поставщиками газа в Германию являются Норвегия и Россия, для передачи российского газа использовались газопроводы Ямал — Европа и «Северный поток».

17 декабря 2022 года Германия запустила первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Как заявлял Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение страны будет «независимо от трубопроводов из России».

Теги
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