Путин сообщил о допуске «Газпрома» к месту взрывов на «Северных потоках»

Президент указал, что на месте подрывов были обнаружены две воронки по 5 м глубиной, а разрыв трубы составляет почти 260 м. Случившееся он называл «очевидным терактом»

Фото: Zuma / ТАСС

«Газпром» допустили к обследованию места взрывов на «Северных потоках», специалисты обнаружили там несколько воронок. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

«Мне сегодня [глава «Газпрома» Алексей] Миллер доложил с утра, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов [на «Северных потоках»]. Две воронки по 5 м глубиной <...> Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет (всего разошлись на) 259 м, а кусок трубы, который был вырван — его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону», — сказал глава государства на пресс-конференции в Сочи.

Президент также заявил, что взрыв на газопроводах является терактом. «Это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии», — отметил Путин.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого и на одной нитке второго газопровода. Расследованием инцидента занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, при участии Германии. МИД России сообщал, что привлечь к расследованию взрывов на «Северных потоках» Москву эти страны отказались.

Спустя сутки после взрывов Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — отметил президент. Еще через месяц российское Минобороны обвинило в причастности к подрывам Британию.

ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).