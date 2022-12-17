Германия запустила первый в стране плавучий СПГ-терминал

Роберт Хабек, Олаф Шольц, Кристиан Линднер (Фото: Lars-Josef Klemmer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Германия запустила первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Как заявил канцлер Олаф Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение Германии будет «независимо от трубопроводов из России». Он похвалил быструю доступность оборудования и подчеркнул силу немецкой экономики, поскольку установка была создана в «рекордные для Германии сроки». Плавучий терминал будет забирать СПГ с танкеров и преобразовывать в газ, пока он находится на борту.

На открытии также присутствовал министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер. Как уточняет N-TV, к концу следующего года должны быть построены еще четыре терминала. После этого они смогут переработать треть объема природного газа, необходимого для снабжения Германии.

Ранее Германия зафрахтовала четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят компании Hoegh и Dynagas, по два каждая. Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год — это пятая часть потребностей ФРГ. Траты бюджетных средств на терминалы составили €6,56 млрд, писал Spiegel со ссылкой на немецкое Министерство экономики.

В ФРГ пришли к решению создать плавучие СПГ-терминалы после того, как Россия перестала поставлять газ в страну через энергетический концерн Uniper. «Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка сжиженного природного газа из-за повышенного спроса. В 2021 году на «Газпром» приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления.