Германия запустила первый в стране плавучий СПГ-терминал

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 17:42
Президент Венгрии высказалась против запрета русской культуры Политика, 17:32
Половина Киевской области осталась без электричества после обстрелов Политика, 17:15
Хорватия и Марокко объявили стартовые составы. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:14
Германия запустила первый в стране плавучий СПГ-терминал Общество, 17:09
Сборная России обыграла Казахстан на Кубке «Первого канала» Спорт, 17:02
Шеф полиции Польши раскрыл детали взрыва подаренного в Киеве гранатомета Политика, 16:57
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Как продали «Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского за $2,8 млн РБК и Амарант, 16:54
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык Политика, 16:50
Крупный пожар на складе во Владивостоке. Видео Общество, 16:36
Карякин собрался избраться президентом региональной шахматной федерации Спорт, 16:31
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 16:05
Анатолий Карпов стал почетным президентом Федерации шахмат России Спорт, 16:04
Замглавы МИДа призвал Евросоюз снять ограничения с экспорта зерна Политика, 16:00
Общество ,  
0 

Германия запустила первый в стране плавучий СПГ-терминал

В ФРГ запустили первый в стране плавучий СПГ-терминал
Роберт Хабек, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
Роберт Хабек, Олаф Шольц, Кристиан Линднер (Фото: Lars-Josef Klemmer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Германия запустила первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Как заявил канцлер Олаф Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение Германии будет «независимо от трубопроводов из России». Он похвалил быструю доступность оборудования и подчеркнул силу немецкой экономики, поскольку установка была создана в «рекордные для Германии сроки». Плавучий терминал будет забирать СПГ с танкеров и преобразовывать в газ, пока он находится на борту.

На открытии также присутствовал министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер. Как уточняет N-TV, к концу следующего года должны быть построены еще четыре терминала. После этого они смогут переработать треть объема природного газа, необходимого для снабжения Германии.

Ранее Германия зафрахтовала четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят компании Hoegh и Dynagas, по два каждая. Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год — это пятая часть потребностей ФРГ. Траты бюджетных средств на терминалы составили €6,56 млрд, писал Spiegel со ссылкой на немецкое Министерство экономики.

В ФРГ пришли к решению создать плавучие СПГ-терминалы после того, как Россия перестала поставлять газ в страну через энергетический концерн Uniper. «Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка сжиженного природного газа из-за повышенного спроса. В 2021 году на «Газпром» приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления.

Теги
Персоны
Германия Олаф Шольц СПГ поставки газа

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией
Политика
Шольц заявил о планах создать противоракетный щит в ЕС за пять лет
Политика
Шольц поспорил с Макроном о возможности торговой войны с США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter