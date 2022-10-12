Путин назвал опаснейшим прецедентом атаку на «Северные потоки»

Путин: атаки на «Северные потоки» — это опаснейший прецедент

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Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются опаснейшим прецедентом, заявил президент Владимир Путин, выступая на энергетической неделе. РБК ведет трансляцию.

«Это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная: уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать это по гораздо более высоким ценам. Атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом», — отметил глава государства.

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