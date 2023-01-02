Аналитики Cornwall Insight предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до 2030 года

Эксперты предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до 2030 года

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Высокие цены на газ в Европе после отказа от поставок по трубопроводам из России сохранятся как минимум до конца этого десятилетия, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа из других источников, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Cornwall Insight.

По мнению экспертов, последствия нынешнего газового кризиса будут сказываться на ценах не только в течение последующих двух-трех лет, но гораздо дольше.

С одной стороны, ситуация в Европе следующей зимой во многом будет зависеть от погоды в январе, феврале и марте 2023 года. Если погода будет не по сезону теплой, людям вряд ли понадобится столько газа для обогрева своих домов, а в европейских хранилищах к концу зимы останется больше газа. Это облегчило бы их пополнение в течение лета даже при полном отказе от российского газа.

Но есть и фундаментальные причины, которые действуют независимо от погоды.

Компенсация российского газа во многом происходит за счет поставок танкерами сжиженного газа. И здесь эксперты отмечают ряд проблем, которые не позволят снизить цены:

СПГ сам по себе является дорогим продуктом, поскольку требует больших затрат энергии на сжижение, транспортировку специальными судами и регазификацию.

Поскольку танкеры со сжиженным газом могут доставлять его в любую точку мира, Европе придется конкурировать с другими рынками сбыта и обеспечивать привлекательную для поставщиков газа цену.

В Европе недостаточно терминалов для приема танкеров с СПГ и слабо развита инфраструктура. Так, большинство европейских терминалов по приему СПГ расположены в Испании и Португалии, но трубопроводов, по которым этот газ можно было бы транспортировать в другие страны Европы, катастрофически не хватает.

Таким образом, резюмируют эксперты, переход ко все большей зависимости от СПГ для удовлетворения своих нужд зафиксирует для Европы «годы более высоких цен».

«Вероятные сценарии заключаются в том, что <...> цены на газ останутся, по крайней мере, до 2030 года выше уровня, существовавшего до пандемии, поскольку рынку требуется время, чтобы приспособиться к этому изменению в динамике спроса и предложения в Европе», — считает ведущий аналитик Мэтью Чедвик.

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