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«Коммерсантъ» узнал имя возможного будущего главы «Росгосстраха»

«Коммерсантъ»: возглавить «Росгосстрах» может Георгий Горшков из ВТБ
Георгий Горшков
Георгий Горшков (Фото: Юрий Смитюк / фотохост-агентство ТАСС)

В «Росгосстрах», который входит в группу «Открытие», недавно проданную ВТБ, из структур госбанка перейдет Георгий Горшков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В перспективе он может возглавить страховую компанию, утверждают опрошенные газетой специалисты.

Поначалу Горшков займет в «Росгосстрахе» «промежуточную должность», сказал один из собеседников газеты. По мнению главы совета директоров Top Contact Артура Шамилова, его решили привлечь как антикризисного менеджера для подготовки «Росгосстраха» к продаже.

В ВТБ сказали, что по интеграции «Росгосстраха» в структуру банка решение пока не принято. В страховой компании заявили, что «не уполномочены комментировать действия акционеров». Горшков от комментариев отказался.

Георгий Горшков занимал должность первого зампреда правления Почта Банка, директора департамента розничного бизнеса ВТБ24, входил в совет директоров «ВТБ Страхования». Как отмечает «Коммерсантъ», в последнее время он занимался проектом цифрового страхования «Пульс» на основе страховой компании «Тюмень-Полис» при участии ВТБ.

Совет директоров Центробанка объявил о продаже ВТБ банка «Открытие» 22 декабря, сумма сделки составила 340 млрд руб. При этом 233 млрд руб. будут оплачены денежными средствами, еще 107 млрд руб. — облигациями федерального займа. Стороны закрыли сделку 27 декабря.

Семь членов правления «Открытия», в том числе глава банка Михаил Задорнов, покинут свои должности 31 декабря, сообщали РБК в пресс-службе кредитной организации. Вместо Задорнова банк возглавит бывший руководитель Юникредит Банка и экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев, уточнили РБК в пресс-службе ВТБ.

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Структура сделки по продаже «Открытия» ВТБ официально не раскрывалась. Центробанк лишь указывал, что рассматривает вариант продажи всей группы, а не отдельно банка, то есть вместе с «Росгосстрахом», пенсионным бизнесом и т.д. Как писал «Коммерсантъ», «Открытие» сдаст лицензию и будет полностью интегрировано в ВТБ.

В ВТБ обещали утвердить план по интеграции бизнесов банков после закрытия сделки. Для клиентов «Открытия» «в ближайшее время ничего не изменится», поскольку ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы, добавили в кредитной организации.

«Открытие» вместе с дочерними банками, негосударственными пенсионными фондами и страховой компанией «Росгосстрах» попало под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. Регулятор не раз заявлял о намерении продать «Открытие» и даже планировал разместить пакет акций банка на бирже (IPO). Сделку отложили в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Затем ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора на «Открытие». В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что после антироссийских санкций ВТБ можно считать единственным доступным вариантом для продажи банка.

Теги
банк Открытие ВТБ «Росгосстрах»
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