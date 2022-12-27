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ЦБ заявил, что ВТБ выполнил обязательства по покупке «Открытия»

ЦБ: ВТБ выполнил обязательства по оплате акций банка «Открытие» в полном объеме
ВТБ и Банк России закрыли сделку по продаже банка «Открытие». Проблемный банк перешел ЦБ в результатате санации в 2017 году. Теперь ВТБ приобрел «Открытие» за 340 млрд руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ выкупил у Центробанка акции банка «Открытие», сообщил регулятор. Теперь 100% «Открытия» принадлежат ПАО «ВТБ».

«Банк ВТБ (ПАО) выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» (рег. № 2209) в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

22 декабря ЦБ объявил о решении продать «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. Согласно условиям соглашения, 233 млрд руб. должны быть оплачены денежными средствами, еще 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). Стороны договаривались о завершении сделки и переходе права собственности не позднее 31 декабря 2022 года.

«Открытие» вместе с дочерними банками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и страховой компанией «Росгосстрах» попал под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. С того момента ЦБ вложил в финансовое оздоровление группы 555 млрд руб., с учетом дивидендов регулятор получит возмещение в размере 352 млрд руб., говорили РБК в пресс-службе ЦБ

Впервые о планах присоединить «Открытие» к ВТБ заявил президент и председатель правления банка Андрей Костин в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину в апреле этого года. Позже эта идея также получила одобрение президента России Владимира Путина и поддержку Центробанка. Глава «Открытия» Михаил Задорнов консолидацию не поддерживал.

В ВТБ сообщали, что план интеграции двух банков будет утвержден после закрытия сделки. Также в компании говорили, что для клиентов «Открытия» «в ближайшее время ничего не изменится», поскольку ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы.

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Контракт действующего главы банка Михаила Задорнова истекает 31 декабря, он покинет банк. На должность председателя правления «Открытия» выдвинут Михаила Алексеева, который до июня этого года был зампредседателем ЦБ и курировал департамент наличного денежного обращения, сообщали в ВТБ. После сообщения о сделке акции ВТБ выросли примерно на 5%.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Центробанк банк Открытие ВТБ
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