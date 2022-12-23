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Страховщики оценили спрос на военные риски и зарубежные полисы

Клиенты крупных страховщиков стали интересоваться страхованием от военных рисков, хотя те и не предоставляют этих услуг, рассказали РБК в ряде компаний. А полисы выезжающих за рубеж теперь берут релоканты, а не только туристы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Крупные страховщики зафиксировали спрос со стороны клиентов на военные риски, а также невысокий интерес к полисам выезжающих за рубеж, рассказали РБК представители страховых компаний, подводя итоги 2022 года.

Со стороны клиентов присутствует спрос на «военные риски», особенно на приграничных территориях, говорит генеральный директор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи. Такую же тенденцию увидели и в «Абсолют Страховании».

«У бизнеса появляется интерес, связанный с военными действиями. Мы получали запросы на страхование военных рисков в отношении грузов, морских судов, автомобилей, спецтехники», — поделился заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Однако Гражданский кодекс предусматривает, что военные риски могут служить основанием для освобождения страховщиков от выплаты возмещения, если иное не предусмотрено договором, то есть застраховать такие риски можно, только если оно прямо предусмотрено в договоре, поясняет Черных. «Абсолют Страхование» и «Совкомбанк Страхование», как и большинство других компаний, не предоставляют такого покрытия, сказали их представители. Другие крупные страховщики не ответили на вопрос о таких видах услуг.

Как изменились туристические страховки

Показатели спроса на полисы выезжающих за рубеж (ВЗР) различаются в разных компаниях. Полис ВЗР может включать в себя страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование финансовых рисков граждан и т.д.

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  • По словам Лаппи, в «Совкомбанк Страховании» сегмент ВЗР в 2022 году по отношению к 2021 показывал постоянный прирост месяц к месяцу, несмотря на значительные препятствия для путешественников. По итогам 11 месяцев 2022 года по всему портфелю ВЗР рост премий составил 168%. Это связано как с внутренними решениями компании, так и с внешними факторами, в числе которых и релокация россиян, перечисляет Лаппи. Он напомнил, что в этом случае полис ВЗР также нужен путешественнику, но его действие не должно превышать в совокупности за год более 182 дней на одной территории.
  • С точки зрения туристического потока 2021 и 2022 годы очень похожи, сравнивает руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Практически до середины 2021 года было закрыто большинство массовых направлений в связи с пандемией, в 2022 году, после хорошего января — начала февраля, наступило практически полное затишье до лета. Число договоров в «Ингосстрахе», впрочем, увеличилось — с 712 тыс. (11 месяцев 2021 года) до 859 тыс. договоров (11 месяцев 2022 года), то есть на 20,6%.
  • У «Согласия» продажи полисов ВЗР упали на 7%, что объясняется сокращением потока туристов в условиях закрытия многих направлений для россиян, удорожанием туров, сложностями с оформлением виз и сокращением авиарейсов, рассказал представитель страховой компании.
  • «Сегмент страхования ВЗР, который еще не успел толком восстановиться после обвала, вызванного пандемийными ограничениями, в этом году сократился еще больше», — рассказала руководитель блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова. Она отметила, что наблюдается переориентация на внутренний туризм и страховщики надеются, что в перспективе вырастет спрос на страховые полисы для поездок на российские курорты, что отчасти компенсирует падение продаж полисов путешествующих за рубеж.
  • Рынок ВЗР катастрофически обрушился еще в эпоху карантина в 2020 году, но в 2022 году наблюдается «пусть и микроскопический, но все же рост по отношению к прошлому году», говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Он уже видит положительные подвижки в части страхования путешествующих по России, но говорить об устойчивом тренде на восстановление рынка туристического страхования пока не приходится.

Есть ли спрос на страхование имущества

Большинство опрошенных страховщиков не фиксируют роста спроса на страхование имущества. «Росгосстрах» в страховании жилья и имущества видит небольшой рост сборов по сравнению с прошлым годом, но это зависит в том числе и от актуализации страховых сумм на недвижимость, стоимость которой в этом году серьезно выросла, признается Шабанова.

В 2022 году с учетом двух «шоковых» периодов можно говорить о снижении спроса на добровольное страхование имущества, к которому не относится страхование ипотечного жилья. Это произошло из-за частичной миграции населения и частичной мобилизации трудоспособного населения, рассуждает Лаппи. По ипотечному страхованию спрос не менялся и находится примерно на уровне прошлого года, добавил он.

В условиях напряженной экономической ситуации и снижения реальных доходов населения страхование недвижимости, как и личные виды страхования (жизни и здоровья, например), традиционно не в приоритете у потребителей — этот сектор наиболее чувствительно соотносится с общими тенденциями, объясняет представитель «Согласия».

Динамика продаж имущественных видов страхования в текущем году не позволяет говорить о каких-то значимых трансформациях в страховой культуре, это особенно выпукло видно на примере каско, добавляет Попков: «С одной стороны, мы наблюдаем снижение объемов страхования новых автомобилей, так как авторынок страны уже который месяц показывает кратное падение. С другой стороны, в сегменте подержанных машин нет сколько-нибудь значимого роста. Автовладельцы не спешат приобретать страховую защиту, несмотря на все нынешние трудности и неопределенности в вопросе запасных частей. Добровольное страхование по-прежнему имеет крайне низкий приоритет в бюджете наших граждан, и многие без колебаний отказываются от данных трат в пользу более насущных».

По данным ЦБ, за первое полугодие 2022 года прибыль российских страховщиков на фоне санкций упала на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 46,1 млрд руб. Основная причина — убытки от инвестиционной деятельности страховщиков жизни. Падение рынка смягчило увеличение премий в автостраховании и ДМС за счет повышения цен на автозапчасти, автомобили и медицинские услуги, отмечал регулятор в обзоре.

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