Банк «Открытие» объявил об увольнении семерых членов правления

Семь членов правления банка «Открытие», в том числе глава банка Михаил Задорнов покинут свои должности 31 декабря, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Банк «Открытие» объявляет об изменениях в составе правления: 31 декабря 2022 года правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева», — говорится в сообщении.

Банк России объявил о продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд руб. 22 декабря. При этом 233 млрд руб. будут оплачены денежными средствами, еще 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). Стороны уже заключили договор о продаже, следка должна состояться до 31 декабря.

27 декабря Задорнов сообщил, что правление банка «Открытие» в нынешнем составе прекратит свою работу 31 декабря. Вместо него банк возглавит бывший руководитель Юникредит банка и экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев, уточнили РБК в пресс-службе ВТБ.

В своем последнем интервью РБК, которое Задорнов дал 20 декабря, он назвал согласованную сумму продажи банка «приличной по сегодняшней рыночной ситуации». В то же время он отметил, что не может полностью с ней согласиться. «Мы считаем, что где-то оценщик неоправданно дисконтировал активы группы или сделал неверные предположения по развитию бизнеса в дальнейшем. В ходе дискуссии мы свою позицию заявляли», — указывал экс-глава «Открытия».

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