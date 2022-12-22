Новым главой «Открытия» станет бывший заместитель Набиуллиной

Нынешний председатель правления «Открытия» покинет свой пост с января 2023 года. Регулятор ранее объявил о продаже банка группе ВТБ за 340 млрд руб.

Михаил Алексеев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Михаил Задорнов покинет должность председателя правления банка «Открытие» с 1 января 2023 года, вместо него на этот пост выдвинут бывший заместитель главы Банка России Михаил Алексеев, сообщили РБК в пресс-службе банка ВТБ.

«Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения», — отметили в кредитной организации.

22 декабря ЦБ объявил о решении продать «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. Ожидается, что право собственности к покупателю перейдет не позднее 31 декабря. В ВТБ сообщили, что план интеграции двух банков будет утвержден после закрытия сделки.

Алексеев с 2008 по 2020 год возглавлял Юникредит Банк, а потом занимал пост замглавы ЦБ, где курировал департамент наличного денежного обращения и возглавлял Фонд консолидации банковского сектора, занимающийся санацией. Он ушел оттуда в начале июня. О том, что Алексеев станет новым главой банка «Открытие», со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ»

Задорнов, который выступал против сделки, находится в отпуске и к работе в «Открытии» уже не вернется, сообщила газета в начале декабря. Куратором интеграции банка со стороны «Открытия» станет Юрий Адресов, со стороны ВТБ — Андрей Пучков, утверждали журналисты.