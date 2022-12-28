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Золотов наградил Кадырова медалью

Глава Росгвардии Золотов наградил Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество»
Виктор Золотов и Рамзан Кадыров
Виктор Золотов и Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил в Грозном главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество», передает корреспондент «РИА Новости».

Кадыров получил медаль «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии России». Как отметило агентство, Золотов «лично закрепил» награду на груди главы Чечни.

Награждение состоялось на церемонии открытия имущественного комплекса для размещения личного состава Управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость» в Грозном, отмечает ТАСС.

Кадыров имеет звание генерал-полковника Росгвардии, Героя России, Героя ЛНР и ДНР. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, Мужества, Почета, а также орденом Александра Невского.

С начала военной операции России на Украине Кадыров неоднократно приезжал в зону боевых действий. В спецоперации принимают участие чеченские военнослужащие, в частности бойцы спецподразделения «Ахмат», спецполка «Север» и спецбатальона «Юг», входящих в Росгвардию. В ноябре Путин во время встречи с Кадыровым отметил вклад Чечни в проведение военной операции, в том числе достижения чеченских военнослужащих.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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