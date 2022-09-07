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Кадыров заявил об отправке в Донбасс полка «Север» и батальона «Юг»

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Бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились из Чечни в Донбасс для участия в специальной военной операции, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

«Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс», — написал он.

249-й отдельный специальный моторизованный батальон «Юг» и 141-й специальный моторизованный полк им. Ахмата-Хаджи Кадырова входят в Росгвардию и считаются элитными подразделениями.

В августе Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Кадырова, а также командира батальона «Юг» Хусейна Межидова и бывшего заместителя главы управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова (сейчас работает в МЧС) в военных преступлениях. В ответ глава Чечни предложил приехать и разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист», и заявил, что Межидов и Мартынов «защищали стариков и женщин».

Чеченские военные участвуют в спецоперации на Украине с самого начала. Кадыров рассказывал, что в середине марта и начале апреля на Украину уехали 2 тыс. добровольцев, а в мае туда отправились еще 600 человек.

В июне он заявил, что в ближайшее время в республике сформируют четыре батальона, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Эти батальоны пополнят состав войск Минобороны и получат названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Решение сформировать новые подразделения Кадыров объяснил «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона». 3 сентября он сообщил, что в регионе завершилось формирование нового 78-го мотострелкового полка им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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