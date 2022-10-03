Кадырова наградили звездой Героя ДНР

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звезду Героя Донецкой народной республики», — написал Пушилин.

Награда была передана главе Чечни через его представителей. Они в свою очередь вручили Пушилину орден Кадырова.

«Между Донецкой народной республикой и Чеченской республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться», — добавил Пушилин.

28 марта Кадыров приезжал в Мариуполь, когда там еще велись бои за город, и Пушилин наградил его орденом Дружбы. Орден ему вручили «за личный вклад в дело освобождения».

В конце июля глава Чечни получил еще одну награду — президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. Как рассказал сам Кадыров, орден он получил «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

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В начале августа глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил главе Чечни звание Героя ЛНР.

Кроме того, Кадыров имеет звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Мужества, орден Почета, в марте ему присвоили звание генерал-лейтенанта.