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Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского

По словам главы Чечни, он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» республики и эффективное решение важных государственных задач
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Президент Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом глава Чечни сообщил в Telelegram.

Представить к награде его рекомендовал вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам Кадырова, орден получен «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Сам указ президента пока не опубликован.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — добавил Кадыров.

В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.

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Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами».

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Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В 2021 году орденом Александра Невского президент наградил пятерых человек, в том числе бывшего главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. В этом году награду до Кадырова получил один человек — глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Рамзан Кадыров орден Александра Невского Чечня Марат Хуснуллин Владимир Путин

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни, в прошлом президент Чеченской Республики

5 октября 1976 года
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