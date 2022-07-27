Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского

По словам главы Чечни, он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» республики и эффективное решение важных государственных задач

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Президент Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом глава Чечни сообщил в Telelegram.

Представить к награде его рекомендовал вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам Кадырова, орден получен «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Сам указ президента пока не опубликован.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — добавил Кадыров.

В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами».

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Время страха: чем уникальна нестабильность на биржах в 2022 году Время страха: чем уникальна нестабильность на биржах в 2022 году Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro x The Economist Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи

Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В 2021 году орденом Александра Невского президент наградил пятерых человек, в том числе бывшего главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. В этом году награду до Кадырова получил один человек — глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.