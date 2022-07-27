Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского
Президент Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом глава Чечни сообщил в Telelegram.
Представить к награде его рекомендовал вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам Кадырова, орден получен «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».
Сам указ президента пока не опубликован.
«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — добавил Кадыров.
В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.
Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами».
Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В 2021 году орденом Александра Невского президент наградил пятерых человек, в том числе бывшего главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. В этом году награду до Кадырова получил один человек — глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.