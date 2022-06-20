Золотов и Кадыров вручили награды отличившимся в ходе спецоперации

Виктор Золотов и Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Военные и сотрудники Росгвардии по Чечне, отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине, получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В награждении приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Награды получили 20 участников спецоперации, проявившие «личное мужество, отвагу и самоотверженность».

«Пять сотрудников полиции Управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 14 росгвардейцев — медалями «За отвагу» и один военнослужащий ведомства — медалью Жукова», — уточнили в ведомстве.

Президент Владимир Путин ранее присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание Героя России. Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

По словам Кадырова, Делимханов командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь».

Кроме того, 30 мая президент присвоил 24-й бригаде спецназначения, которая дислоцирована в Новосибирске и входит в состав Центрального военного округа, звание гвардейской. 9 мая почетное звание получила 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада — единственная в России, являющаяся миротворческой. В середине июня аналогичное звание также получила 28-я понтонно-мостовая бригада инженерных войск.