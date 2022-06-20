Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 16:17
Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек после удара по буровым установкам Политика, 18:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
Как врачи в России относятся к выводам ВОЗ. Инфографика Общество, 18:49
Золотов и Кадыров вручили награды отличившимся в ходе спецоперации Политика, 18:47
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая Инвестиции, 18:44
Послу России запретили посещать парламент Великобритании Политика, 18:44
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:33
Нетворкинг от А до Я: как и зачем заводить полезные знакомства Экономика образования, 18:30
В школьную программу включили признание Россией ДНР и ЛНР Общество, 18:23
Минобрнауки Украины объяснило отказ от русской литературы в школах Политика, 18:22
Как бы звучал на Марсе симфонический оркестр Футурология, 18:20
Аниме-сериал «Адская девочка» запретили на территории России Общество, 18:17
В России появился новый автобренд Авто, 18:17
В сборной Польши ответили на вопрос об исключении других футболистов РПЛ Спорт, 18:10

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Золотов и Кадыров вручили награды отличившимся в ходе спецоперации

Виктор Золотов и Рамзан Кадыров
Виктор Золотов и Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Военные и сотрудники Росгвардии по Чечне, отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине, получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В награждении приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Награды получили 20 участников спецоперации, проявившие «личное мужество, отвагу и самоотверженность».

«Пять сотрудников полиции Управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 14 росгвардейцев — медалями «За отвагу» и один военнослужащий ведомства — медалью Жукова», — уточнили в ведомстве.

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской
Политика
28-я понтонно-мостовая бригада

Президент Владимир Путин ранее присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание Героя России. Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

По словам Кадырова, Делимханов командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь».

Кроме того, 30 мая президент присвоил 24-й бригаде спецназначения, которая дислоцирована в Новосибирске и входит в состав Центрального военного округа, звание гвардейской. 9 мая почетное звание получила 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада — единственная в России, являющаяся миротворческой. В середине июня аналогичное звание также получила 28-я понтонно-мостовая бригада инженерных войск.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Теги
Военная операция на Украине награды Рамзан Кадыров Виктор Золотов

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской
Политика
Зеленский посетил Харьковскую область и наградил бойцов ВСУ
Политика
Италия лишила Мишустина, Мантурова, Костина госнаград
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter