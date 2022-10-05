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Путин поздравил Кадырова и дал ему звание генерал-полковника

Это второе повышение главы Чечни за полгода. В марте ему дали генерал-лейтенанта. Указ президента опубликован не был
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Рамзан Кадыров, который 5 октября отмечает свой день рождения, написал в «Телеграме», что президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. С 2020 года глава Чечни служит в Росгвардии.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал Кадыров.

Это второе повышение главы Чечни за полгода. Весной ему дали генерал-лейтенанта.

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Рамзан Кадыров

Как и в случае с новым званием, в марте о присуждении Кадырову генерал-лейтенанта сообщали сами власти Чечни — тогда об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Указ президента опубликован не был.

Вопрос о публикации указа журналисты тогда решили уточнить у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, но тот ответил, что не может прокомментировать эти данные, поскольку еще не видел документ. «Как только мы его увидим, если он не закрытый, — а бывают закрытые документы, с грифом, — если он открытый, то, конечно, будет опубликован», — сказал представитель Кремля.

Кадыров же на его слова заявил, что у Пескова «какая-то несозревшая шкала приоритетов» и «с этим надо что-то делать». «Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа», — отметил глава Чечни.

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Кадырову 46 лет. Он возглавляет Чечню с февраля 2007 года, являясь старейшим главой региона в России. Помимо звания генерал-полковника Росгвардии он также был удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета, ордена Александра Невского и других наград.

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Рамзан Кадыров Чечня звание Владимир Путин

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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