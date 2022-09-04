Кадыров сообщил о наступлении в нескольких районах ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления в Донецкой народной республике силами ЛНР и чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах», — сообщил глава Чечни.
По его словам, идет активное продвижение в направлении городов Соледар и Северск, а также села Яковлевка.
«Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции», — написал Кадыров.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Он также опубликовал видео с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, который заявил, что «противник уже понес очень серьезные потери».
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. С начала операции российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской, а также, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «освободили» Луганскую народную республику.
В течение августа в ДНР сообщали, что заняли поселок Пески, позже об этом же заявляли Минобороны России и глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, власти республики говорили, что прорвали оборону ВСУ под городом Угледар, а также выбили украинские силы с южных окраин города Марьинка. Кадыров также сообщал, что силы спецназа «Ахмат» взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре.
В конце августа Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку наступления на юге страны, однако атаки были отбиты, а украинские военные понесли «значительные потери». В начале сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина продолжает попытку контрнаступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Он заявил, что подобные действия предпринимаются офисом президента Украины Владимира Зеленского только для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию способности украинских военных вести наступление.