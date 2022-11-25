Путин обсудил с Кадыровым работу чеченских подразделений на Украине

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Перед встречей с Кадыровым Путин пообщался с матерями российских военных. В мероприятии участвовала в том числе Жарадат Агуева из Чечни, у которой в зоне спецоперации находятся два сына. Он похвалила Кадырова за заботу о регионе и участниках боевых действий. Путин пообещал ей, что вскоре встретится с главой Чечни и передаст ему слова женщины.

Предыдущая встреча Путина и Кадырова состоялась 6 августа. Они обсудили положение дел в республике и социально-экономическое развитие региона. 5 октября глава Чечни сообщил, что президент поздравил его с днем рождения и присвоил ему звание генерал-полковника.