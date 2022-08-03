Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звания Героя ЛНР, сообщило «РИА Новости».
Награду ему вручил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, который поблагодарил жителей Чечни за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». «Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики», — сказал он.
Пасечник добавил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».
Чеченские бойцы участвуют в военных действиях на Украине с начала спецоперации. Глава республики заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки.
Впоследствии Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых добровольцев из Чечни на Украину. В конце июля он заявил, что «киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью». К своему посту в Telegram он прикрепил видео с нарезкой кадров с участием чеченских военных — бойцов специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». На груди на их форме были нашивки «На Киев», наклейки с такой же надписью видны на появляющихся в кадре военных машинах.
В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А в конце июля президент наградил главу республики орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».