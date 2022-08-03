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Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Награду Кадырову вручил глава ЛНР Пасечник. Он поблагодарил жителей Чечни за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звания Героя ЛНР, сообщило «РИА Новости».

Награду ему вручил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, который поблагодарил жителей Чечни за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». «Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики», — сказал он.

Пасечник добавил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».

Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь»
Политика
Рамзан Кадыров

Чеченские бойцы участвуют в военных действиях на Украине с начала спецоперации. Глава республики заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки.

Впоследствии Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых добровольцев из Чечни на Украину. В конце июля он заявил, что «киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью». К своему посту в Telegram он прикрепил видео с нарезкой кадров с участием чеченских военных — бойцов специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». На груди на их форме были нашивки «На Киев», наклейки с такой же надписью видны на появляющихся в кадре военных машинах.

В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А в конце июля президент наградил главу республики орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

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