Помощник Рогозина: у экс-главы «Роскосмоса» контузия и ранение рядом с позвоночником

Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина

У экс-главы «Роскосмоса» проникающее ранение и контузия. Он находится в Москве и ожидает операции. Рогозин был ранен 21 декабря в Донецке

Последствия обстрела ресторана«Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 г. (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

У экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина контузия и ранение рядом с позвоночником. Об этом РБК сказал его помощник.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия», — сообщил помощник Рогозина.

Помощник уточнил РБК, что Рогозин находится в больнице в Москве, через несколько дней ему будет проведена операция по извлечению осколка из спины. Еще двое пострадавших советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.

21 декабря руководитель группы военных советников «Царские волки» получил ранение при обстреле донецкой гостиницы «Шеш-Беш». По данным Baza, в одноименном ресторане Рогозин праздновал свое 59-летие.

Сперва бывшего начальника «Роскосмоса» направили в больницу в Донецке, а затем перевезли в Ростов-на-Дону. Его помощник говорил РБК, что Рогозина отправят из Ростова в Москву, где консилиум врачей примет решение о дальнейшем лечении. Рогозин говорил, что после лечения для него будет «делом чести» вернуться в Донбасс.

Следственный комитет предположил, что удар по гостинице был нанесен «высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Первую партию этих гаубиц Франция передала Украине весной. В октябре газета Le Monde писала, что французские власти могли послать Украине от шести до 12 этих установок.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела погибли два человека, получил ранение премьер республики Виталий Хоценко. Рогозин утверждал, что среди них был его помощник Михаил Бридасов.