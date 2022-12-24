Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС Политика, 17:28
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 17:24
Что известно об арендаторе сгоревшего дома престарелых в Кемерово. Видео Общество, 17:23
Бывший генсек РФС назвал переход в Азию «коллективным харакири» Спорт, 17:20
Грабитель украл у экс-тренера Бразилии украшение и раскритиковал за ЧМ Спорт, 17:17
Как наладить документооборот на удаленке: нетривиальный сервис РБК и Trivio, 17:02
В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина Политика, 17:00
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Дубль Миронова принес московскому «Динамо» четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 16:54
ВВС США и Канады пообещали отследить маршрут Санты во время снежной бури Общество, 16:46
Главой Кипрской православной церкви избран митрополит Пафский Общество, 16:40
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 16:37
Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина Политика, 16:29
Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье Политика, 16:23
Минобороны России сообщило о гибели «иностранных наемников» ВСУ Политика, 16:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина

Помощник Рогозина: у экс-главы «Роскосмоса» контузия и ранение рядом с позвоночником
У экс-главы «Роскосмоса» проникающее ранение и контузия. Он находится в Москве и ожидает операции. Рогозин был ранен 21 декабря в Донецке
Последствия обстрела ресторана&laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 г.
Последствия обстрела ресторана«Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 г. (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

У экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина контузия и ранение рядом с позвоночником. Об этом РБК сказал его помощник.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия», — сообщил помощник Рогозина.

Помощник уточнил РБК, что Рогозин находится в больнице в Москве, через несколько дней ему будет проведена операция по извлечению осколка из спины. Еще двое пострадавших советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.

21 декабря руководитель группы военных советников «Царские волки» получил ранение при обстреле донецкой гостиницы «Шеш-Беш». По данным Baza, в одноименном ресторане Рогозин праздновал свое 59-летие.

Сперва бывшего начальника «Роскосмоса» направили в больницу в Донецке, а затем перевезли в Ростов-на-Дону. Его помощник говорил РБК, что Рогозина отправят из Ростова в Москву, где консилиум врачей примет решение о дальнейшем лечении. Рогозин говорил, что после лечения для него будет «делом чести» вернуться в Донбасс.

Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; в Ленинском районе Донецка

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX

Следственный комитет предположил, что удар по гостинице был нанесен «высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Первую партию этих гаубиц Франция передала Украине весной. В октябре газета Le Monde писала, что французские власти могли послать Украине от шести до 12 этих установок.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела погибли два человека, получил ранение премьер республики Виталий Хоценко. Рогозин утверждал, что среди них был его помощник Михаил Бридасов.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Персоны
Любовь Порываева Любовь Порываева, Мир Ландау
Дмитрий Рогозин обстрел новости Донецк

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Сын Рогозина опроверг ухудшение состояния раненого при обстреле отца
Политика
Рогозин заявил, что данные о его местонахождении в Донецке «кто-то слил»
Общество
Врачи не смогли извлечь осколок из позвоночника Рогозина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter