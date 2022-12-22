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Рогозина и премьера ДНР ранили при обстреле гостиницы в Донецке

Дмитрий Рогозин и премьер ДНР получили ранения при обстреле гостиницы в Донецке
Рогозин заявил, что осколок прошел «в сантиметре от позвоночника». По данным Baza, обстрелу подвергся ресторан «Шеш-Беш», где экс-глава «Роскосмоса» праздновал день рождения. Два человека погибли, пятеро ранены, передает Bazа
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке, его госпитализировали, угрозы жизни нет, сообщил ТАСС помощник Рогозина.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина. Он также отметил, что для удара, по мнению специалистов, могла быть использована самоходная артиллерийская установка Caesar, производимая французской фирмой Nexter.

Позже экс-глава «Роскосмоса» подтвердил, что был ранен в спину. «Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — рассказал он RT.

Ранение также получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, уточнив, что угрозы жизни нет. «Травмы также получили сопровождавшие его лица», — добавила она.

По данным телеграм-канала Bazа, экс-глава «Роскосмоса» и премьер ДНР пострадали при обстреле ресторана «Шеш-Беш», где Рогозин отмечал свой день рождения. 21 декабря ему исполнилось 59 лет. Всего при обстреле ресторана погибли два человека, пятеро ранены, передает Bazа.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, сообщил ТАСС, что погиб один человек. «К сожалению, один наш соратник погиб, спецназовец, несколько раненых», — сказал он.

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Ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш» расположен в Ленинском районе Донецке, об обстреле района накануне сообщал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, есть погибшие и раненые, повреждены автомобили, строения. В районной администрации говорили о двух погибших в Ленинском районе.

Рогозин покинул госкорпорацию «Роскосмос» в июле. 23 октября он рассказал в своем телеграм-канале, что побывал в Донецке, куда доставлял зимнее обмундирование для Народной милиции ДНР. На следующий день он сообщил, что приехал на передовую Запорожскую область. 9 декабря Рогозин рассказал об обстреле автомобиля, в котором он ехал до передовой на угледарском направлении.

В ноябре экс-глава «Роскосмоса» возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР. Группа действует под руководством Рогозина и является добровольческим подразделением.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Дмитрий Рогозин Донецк ранение обстрел ДНР Военная операция на Украине
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