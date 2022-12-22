СК допустил удар из французской гаубицы по гостинице, где был Рогозин
Следователи установят обстоятельства обстрела Ленинского района Донецка, в результате которого пострадали и погибли люди, сообщил СК в телеграм-канале. В этом районе расположена гостиница «Шеш-Беш», где во время обстрела пострадал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — заявили в СК. Первую партию этих гаубиц Франция передала Киеву весной, в октябре Le Monde сообщила, что Париж может поставить еще от 6 до 12 таких установок.
Обстрел Ленинского района произошел накануне вечером. Baza передавала, что Рогозин в ресторанно-гостиничном комплексе отмечал день рождения, ему исполнилось 59 лет. Его помощник сообщил, что в гостинице группа военных советников во главе с экс-главой «Роскосмоса» проживала в последние дни. Рогозин получил ранение в спину и был госпитализирован. Вместе с ним пострадал председатель правительства ДНР Виталей Хоценко, два человека погибли. По словам депутата Алексея Журавлева, одним из погибших был спецназовец.
Экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки», ему будут делать операцию. Рогозин также рассказал, что информацию о его местонахождении «кто-то слил». По его словам, в гостинице в момент обстрела проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке».