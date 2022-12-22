СК: украинские силы могли нанести удар из французской Caesar по гостинице, где был Рогозин

СК допустил удар из французской гаубицы по гостинице, где был Рогозин

Следователи установят обстоятельства обстрела Ленинского района Донецка, в результате которого пострадали и погибли люди, сообщил СК в телеграм-канале. В этом районе расположена гостиница «Шеш-Беш», где во время обстрела пострадал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — заявили в СК. Первую партию этих гаубиц Франция передала Киеву весной, в октябре Le Monde сообщила, что Париж может поставить еще от 6 до 12 таких установок.

Обстрел Ленинского района произошел накануне вечером. Baza передавала, что Рогозин в ресторанно-гостиничном комплексе отмечал день рождения, ему исполнилось 59 лет. Его помощник сообщил, что в гостинице группа военных советников во главе с экс-главой «Роскосмоса» проживала в последние дни. Рогозин получил ранение в спину и был госпитализирован. Вместе с ним пострадал председатель правительства ДНР Виталей Хоценко, два человека погибли. По словам депутата Алексея Журавлева, одним из погибших был спецназовец.

Экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки», ему будут делать операцию. Рогозин также рассказал, что информацию о его местонахождении «кто-то слил». По его словам, в гостинице в момент обстрела проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке».



