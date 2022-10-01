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Le Monde узнала о плане Франции передать Украине от 6 до 12 гаубиц Caesar

Le Monde: Франция отменила поставку в Данию гаубиц Caesar, чтобы передать их Украине
По данным газеты, Франция отправит Украине изначально предназначавшиеся Дании артиллерийские установки. Первый и последний раз Париж официально объявлял о поставках Киеву Caesar в апреле
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция планирует передать Украине несколько самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, пишет Le Monde.

По данным издания, речь может идти о гаубицах, которые изначально планировалось поставить Дании — всего Киев может получить от шести до 12 таких установок. Решение было принято по договоренности между тремя странами, уточняет газета. Сейчас они обсуждают технические детали.

В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине первой партии Caesar (газета Ouest-France со ссылкой на источники писала, что Киев получил 12 таких орудий). В июне радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж может отправить на Украину еще шесть Caesar. Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским потребности ВСУ в военной технике и заявил о готовности Парижа к поставкам тяжелого вооружения.

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Вскоре после этого французский юрист и журналист Режис де Кастельно сообщил о захвате российскими вооруженными силами двух таких САУ в хорошем состоянии. В комментарии к этой записи в Twitter российский концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить Макрона за поставки Caesar и попросил «слать еще». Генштаб Франции заявил об отсутствии доказательств захвата гаубиц российской армией.

Москва не раз обвиняла западные страны, которые поставляют Украине оружие, в затягивании конфликта. В Кремле подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты несмотря на передачу Киеву иностранного вооружения.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Франция Дания поставки оружия артиллерийская установка гаубица
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