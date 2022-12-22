Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:35
Путин заявил, что Россия «пощелкает» поставленные на Украину Patriot Политика, 19:29
Путин заявил о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше» Политика, 19:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Хинштейн объяснил, что закон против ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр Политика, 19:14
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Рак, космос, хакеры: какие проблемы решали стартапы в 2022 году Экономика инноваций, 19:07
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Лучшие детективные сериалы 2022 года. «Сороки-убийцы», «Извне» и другие Life, 19:07
В Польше рассказали о роли Левандовски в увольнении тренера сборной Спорт, 19:02
Путин заявил, что Россия прошла год уверенно Политика, 18:57
Путин пообещал выступить с посланием Федеральному собранию в начале года Политика, 18:53
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 18:49
SEC раскрыла в иске схему растрат клиентских средств и манипуляций на FTX Крипто, 18:48
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке Политика, 18:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке

Дмитрий Рогозин сообщил о гибели его помощника и товарища, бывшего офицера спецназа
Бывший руководитель «Роскосмоса» назвал погибшего боевым товарищем и рассказал, что трое других членов его группы тяжело ранены. Рогозин пообещал вернуться на фронт и «отомстить за ребят»
Михаил Бридасов
Михаил Бридасов (Фото: rogozin_do / VK)

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что при обстреле ресторана в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом Рогозин, который сам при обстреле был ранен, написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа», — написал он.

По словам экс-главы «Роскосмоса», другие члены его группы получили ранения различной тяжести. «Трое из них в тяжелом состоянии. <...> У меня осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Врачи думают, стоит ли и как оперировать. Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят», — написал Рогозин.

Агентству «РИА Новости» он пояснил, что в Донецке встречался с «группой военных экспертов», а Бридасов в прошлом служил в подразделении «Альфа».

Как следует из сообщения Рогозина во «ВКонтакте», в гостинице, которая вместе с рестораном попала под обстрел, он и его товарищи проживали в течение последних двух месяцев. Накануне группа Рогозина занималась «подготовкой снайперской группы добровольческого отряда «Барс-11».

«Потом в сопровождении командира «Барса» и его военного советника поехали в гостиницу на окраине Донецка. <…> Вернувшись в гостиницу, мы переоделись, и я спустился вниз, чтобы встретить премьера ДНР и главу Горловки. Мужики хотели меня поздравить с днем рождения. Естественно, никаких банкетов запланировано не было, поскольку это всегда повышенный риск. Примерно через десять минут после прибытия премьера ДНР произошел первый взрыв. Потом еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно», — написал экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин попал под обстрел 21 декабря, телеграм-канал Baza писал, что тот отмечал день рождения в донецкой гостинице и ресторане «Шеш-Беш» — ему в этот день исполнилось 59 лет. Он рассказал, что «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки». Врачи считают, что осколок не получится извлечь, говорил помощник Рогозина.

Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo;&nbsp;и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка Последствия обстрела ресторана &laquo;Шеш-Беш&raquo; и гостиницы в Ленинском районе Донецка

Кроме бывшего главы «Роскосмоса» ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и сопровождающие его, погибли два человека.

Рогозин утверждает, что обстрел произошел во время рабочей встречи — «узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил» его местонахождение, после чего «около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм».

Как сообщил РБК помощник Рогозина, экс-главу «Роскосмоса» и еще двух пострадавших при обстреле доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, раненых осматривают врачи. Нескольких раненых военных советников оставили в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабильное, однако медики пока не разрешают их перевозку.

В Кремле пожелали Рогозину выздоровления, следователи начали расследование случившегося. В Следственном комитете считают, что ресторан обстреляли из французской гаубицы Caesar, несколько таких орудий весной Украине поставила Франция.

Рогозин ушел с поста главы «Роскосмоса» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», которые занимаются оказанием военно-технической поддержки армии Донецкой и Луганской народных республик.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Дмитрий Рогозин Донецк Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогозина перевезли в Ростов с ранением после обстрела
Политика
Пушилин сообщил о двух погибших в гостинице Донецка, где был Рогозин
Общество
СК допустил удар из французской гаубицы по гостинице, где был Рогозин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter