Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке

Бывший руководитель «Роскосмоса» назвал погибшего боевым товарищем и рассказал, что трое других членов его группы тяжело ранены. Рогозин пообещал вернуться на фронт и «отомстить за ребят»

Михаил Бридасов (Фото: rogozin_do / VK)

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что при обстреле ресторана в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом Рогозин, который сам при обстреле был ранен, написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа», — написал он.

По словам экс-главы «Роскосмоса», другие члены его группы получили ранения различной тяжести. «Трое из них в тяжелом состоянии. <...> У меня осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Врачи думают, стоит ли и как оперировать. Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят», — написал Рогозин.

Агентству «РИА Новости» он пояснил, что в Донецке встречался с «группой военных экспертов», а Бридасов в прошлом служил в подразделении «Альфа».

Как следует из сообщения Рогозина во «ВКонтакте», в гостинице, которая вместе с рестораном попала под обстрел, он и его товарищи проживали в течение последних двух месяцев. Накануне группа Рогозина занималась «подготовкой снайперской группы добровольческого отряда «Барс-11».

«Потом в сопровождении командира «Барса» и его военного советника поехали в гостиницу на окраине Донецка. <…> Вернувшись в гостиницу, мы переоделись, и я спустился вниз, чтобы встретить премьера ДНР и главу Горловки. Мужики хотели меня поздравить с днем рождения. Естественно, никаких банкетов запланировано не было, поскольку это всегда повышенный риск. Примерно через десять минут после прибытия премьера ДНР произошел первый взрыв. Потом еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно», — написал экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин попал под обстрел 21 декабря, телеграм-канал Baza писал, что тот отмечал день рождения в донецкой гостинице и ресторане «Шеш-Беш» — ему в этот день исполнилось 59 лет. Он рассказал, что «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки». Врачи считают, что осколок не получится извлечь, говорил помощник Рогозина.

Кроме бывшего главы «Роскосмоса» ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и сопровождающие его, погибли два человека.

Рогозин утверждает, что обстрел произошел во время рабочей встречи — «узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил» его местонахождение, после чего «около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм».

Как сообщил РБК помощник Рогозина, экс-главу «Роскосмоса» и еще двух пострадавших при обстреле доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, раненых осматривают врачи. Нескольких раненых военных советников оставили в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабильное, однако медики пока не разрешают их перевозку.

В Кремле пожелали Рогозину выздоровления, следователи начали расследование случившегося. В Следственном комитете считают, что ресторан обстреляли из французской гаубицы Caesar, несколько таких орудий весной Украине поставила Франция.