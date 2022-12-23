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Рогозин назвал «делом чести» вернуться в Донбасс после ранения

Раненный при обстреле Дмитрий Рогозин пообещал вернуться в Донбасс
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / VK)

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что намерен вернуться в Донбасс.

«Дело чести вернуться», — заявил он. Рогозин сказал, что собирается «вернуться к форме» во второй половине января.

21 декабря Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. По данным Baza, в ресторане «Шеш-Беш», экс-глава «Роскосмоса» отмечал 59-летие.

Сперва Рогозина направили в больницу в Донецке, а затем перевезли в Ростов-на-Дону. Он сообщал, что получил ранение спины: металлический осколок размером 8х6 мм вошел выше правой лопатки. Его помощник сказал РБК, что Рогозина отправят из Ростова в Москву, где консилиум медиков примет решение о дальнейшем лечении.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела погибли два человека. Рогозин говорил, что среди них был его помощник Михаил Бридасов. Ранение получил премьер ДНР Виталий Хоценко.

Следственный комитет предположил, что удар по гостинице был нанесен «высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Первую партию этих гаубиц Франция передала Киеву весной, в октябре Le Monde сообщила, что французские власти могли послать Украине от шести до 12 таких установок.

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Дмитрий Рогозин Донбасс обстрел

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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