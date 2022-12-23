Жена Рогозина Татьяна: У меня нет тяжелой контузии

Жена Рогозина опровергла сообщения о тяжелой контузии у нее

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Жена экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла наличие тяжелой контузии. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава богу», — написала Рогозина.

О том, что у Татьяны Рогозиной тяжелая контузия, ранее написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем телеграм-канале. Он также заявил, что ранения Рогозина «тяжелее, чем казалось вначале», а у его супруги тяжелая контузия. Информацию об ухудшении состояния Рогозина опроверг его сын Алексей.

22 декабря Рогозин, возглавляющий с ноября группу военных советников «Царские волки» в зоне спецоперации на Украине, и премьер ДНР Виталий Хоценко получили ранения при обстреле гостиницы в Донецке. По данным телеграм-канала Baza, обстрелу подвергся ресторан «Шеш-Беш», где экс-глава «Роскосмоса» отмечал 59-летие (21 декабря). Татьяна Рогозина в тот день также опубликовала фотографии с мужем.

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Рогозин сообщал, что он получил ранение спины: металлический осколок размером 8 × 6 мм вошел выше правой лопатки. Ему предстоит операция. Помощник бывшего главы «Роскосмоса» сообщил, что его отправят из Ростова в Москву, где консилиум медиков примет решение о дальнейшем лечении.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, во время обстрела погибли два человека. По словам Рогозина, среди них был его помощник, также пострадали «близкие» ему люди.