Глава ДНР Пушилин сообщил о двух погибших в гостинице Донецка, где пострадал Рогозин

Пушилин сообщил о двух погибших в гостинице Донецка, где был Рогозин

При обстреле гостиницы в Донецке, где был ранен бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это люди, «которые находились абсолютно рядом». Кто именно, Пушилин не уточнил.

«Состояние ребят удовлетворительное, и Дмитрия Рогозина, и Хоценко Виталия Павловича. Конечно же, повезло им», — добавил Пушилин.

О двух погибших ранее сообщал телеграм-канал Baza, по его данным, один из них был охранником Хоценко. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, заявил агентству, что погиб один человек, это был спецназовец.

Гостиница и ресторан Донецка, где бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал день рождения, попала под обстрел накануне. Ранения получили сам экс-глава «Роскомоса», Хоценко и его сопровождающие. По словам Рогозина, «металлический осколок размером 3 × 4 мм вошел выше правой лопатки». Его помощник утверждает, что, по мнению врачей, осколок извлечь не получится.

Рогозин считает, что информацию о его местоположении в Донецке «кто-то слил». «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место», — рассказал он. По его словам, по зданию произошло несколько высокоточных попаданий.

Рогозин в ноябре возглавил в зоне спецоперации группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР.