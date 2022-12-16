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«Молдэлектрика» сообщила о сбоях в энергосистеме из-за обстрелов Украины

«Молдэлектрика» предупредила о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях электричества
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

В энергосистеме Молдавии произошли сбои и высок риск отключений электроэнергии из-за ударов по Украине, сообщило госпредприятие «Молдэлектрика» на странице в Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В электросистеме Республики Молдова снова зарегистрированы сбои из-за авиаударов по Украине. На данный момент отключенных потребителей нет. Риск отключений, однако, высок», — предупредило предприятие.

Позже «Молдэлектрика» сообщила, что сейчас риски отключений считаются повышенными.

Днем в нескольких регионах Украины произошли взрывы, сообщили местные власти. Харьков и Полтава обесточены, в Киеве начались экстренные отключения света и возникли перебои с водоснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры несколько участков железных дорог в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены.

Российское Минобороны не сообщало об ударах утром 16 декабря. С 10 октября в ведомстве неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В Кремле уточняли, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Во время прошлых массированных обстрелов Украины аварийные отключения электроэнергии затрагивали Молдавию и Приднестровье. Так происходило 15 и 23 ноября. Президент Молдавии Майя Санду обвинила в отключении электричества Россию. 23 ноября российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.

1 декабря Молдавия продлила режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что необходимость продлить режим ЧП возникла из-за отключений молдавской сети после ударов по энергообъектам Украины 15 и 23 ноября, сообщает Newsmaker. «К сожалению, есть очень веские признаки, что такие события будут повторяться нынешней зимой», — уточнила премьер-министр.

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Молдавия отключение электричества Военная операция на Украине
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