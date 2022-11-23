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Посла России вызовут в МИД Молдавии из-за отключения электричества

Российского посла вызовут в МИД Молдавии из-за отключения света после ударов по Украине
Олег Васнецов
Олег Васнецов (Фото: president.gospmr.org)

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии из-за отключения света в стране после атаки на украинские энергообъекты, сообщил молдавский вице-премьер и глава дипведомства республики Нику Попеску.

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова оставили Молдавию в темноте. Массовые отключения электроэнергии [произошли] по всей стране, включая Кишинев и здание МИДа. Я поручил вызвать посла России для объяснений», — написал он в Twitter.

Днем 23 ноября по всей Украине объявляли воздушную тревогу, власти регионов сообщали о попаданиях по объектам критической инфраструктуры, взрывах и отключениях энергоснабжения, в том числе в Киеве, Львовской, Винницкой, Киевской областях, Одессе.

Аварийные отключения электричества после повреждения украинских энергосистем произошли и в Молдавии и непризнанном Приднестровье. Молдавский вице-премьер и министр энергетики Андрей Спыну заявил, что ситуация схожа с обстановкой 15 ноября, когда в республике также произошло массовое отключение света после российских ударов по Украине.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила в отключении электричества Россию. Она добавила, что восстановление работы энергосистемы уже ведется.

10 октября российского посла вызывали в МИД Молдавии в связи с пролетом через территорию страны трех крылатых ракет. В публикации дипведомства говорилось, что ракеты запустили «с российских военных кораблей, находящихся в Черном море» и они пролетели через республику в районе села Кобасна (находится на территории непризнанного Приднестровья) и муниципалитета Сороки.

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В МИДе Молдавии назвали произошедшее серьезным и прискорбным инцидентом, вызывающим дополнительную напряженность, и заявили, что нарушение национального воздушного пространства совершенно недопустимо.

В этот день российские силы начали наносить удары по инфраструктурным объектам на территории Украины. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.

Теги
посол России Молдавия отключение света Военная операция на Украине
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