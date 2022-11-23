Санду обвинила Россию в отключении электричества в Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране, которые произошли после ракетных ударов по Украине. Об этом она написала в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской).

«Россия оставила Молдову в темноте», — написала президент Молдавии. По ее словам, электроснабжение можно восстановить и все госорганы уже работают над этим.

«Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — завила она. «Как бы тяжело сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова должен оставаться к свободному миру», — написала она.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что после повреждения энергосистемы Украины в Молдавии произошли массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Национальная полиция призвала водителей к осторожности из-за отсутствия уличного освещения и неработающих светофоров. Пограничная полиция сообщила, что во многих подразделениях отключилась электроэнергия.

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