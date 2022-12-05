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Политика ,  
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Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» достиг $43 млн

Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки топлива достигла $43 млн
«Газпром» GAZP ₽165,99 +0,08% Купить
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки природного газа достигла $43,84 млн, сообщил в своем телеграм-канале глава молдавской газораспределительной компании Вадим Чебан.

Он уточнил, что остаток задолженности за ноябрь составляет $40,05 млн, за поставки в первые дни декабря Молдавия должна заплатить $3,79 млн. Погасить весь долг нужно до 20 декабря, отметил Чебан.

Глава «Молдовагаза» пояснил, что в ноябре республика закупила у России 101,8 млн кубометров по цене $815,01 за 1 тыс., а с начала декабря — 10,2 млн кубометров по $742,13.

В октябре «Газпром» сократил объемы поставок в Молдавию на треть, сообщал вице-премьер республики Андрей Спыну. В российской компании объяснили это отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также заявили о нарушении Кишиневом сроков оплаты. Спыну утверждал, что все счета оплачиваются.

В конце прошлой недели вице-премьер объявил, что Молдавия заключила сделку с Приднестровьем: стороны договорились, что самопровозглашенная республика будет поставлять электричество по цене $73 за 1 МВт·ч, а Кишинев в обмен перенаправит в нее весь импортируемый из России газ. Молдавия же будет использовать газ из накопленных запасов, объем которых составляет 230 млн кубометров, заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. 

«Молдовагаз» и «Газпром» подписали пятилетний контакт о поставках осенью прошлого года. В договоре была заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, поэтому стоимость поставок меняется от месяца к месяцу.

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Теги
Молдовагаз Газпром Молдавия газ поставки газа
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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