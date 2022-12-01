Молдавский парламент продлил режим ЧП на 60 дней из-за кризиса в энергетике

Власти Молдавии продлили режим ЧП еще на два месяца

Вид на здание парламента Молдавии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Молдавии продлен режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Об этом сообщаетcя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) молдавского парламента

«Парламент принял постановление о продлении режима ЧП на 60 дней», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что необходимость продления режима ЧП возникла из-за отключений молдавской системы электроэнергии после ударов по энергообъектам Украины 15 и 23 ноября, сообщает Newsmaker. «К сожалению, есть очень веские признаки того, что такие события будут повторяться нынешней зимой», — уточнила премьер-министр.

Молдавия ввела режим ЧП 24 февраля, после начала российской специальной военной операции на Украине, отменив режим ЧП сроком на два месяца, введенный 20 января 2022 года из-за угроз «Газпрома» отключить подачу газа. Последний раз в стране продлевали режим чрезвычайного положения 6 октября.

Днем 23 ноября по всей Украине объявляли воздушную тревогу, власти регионов сообщали о попаданиях по объектам критической инфраструктуры, взрывах и отключениях энергоснабжения. Аварийные отключения электричества после повреждения украинских энергосистем произошли также в Молдавии и непризнанном Приднестровье. Молдавский вице-премьер и министр энергетики Андрей Спыну заявил, что ситуация схожа с обстановкой 15 ноября, когда в республике также произошло массовое отключение света после российских ударов по Украине. Минобороны России сообщало о массированных ударах по системам военного управления Украины и связанной с ними объектов энергетической инфраструктуры 15 и 23 ноября.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила в отключении электричества Россию. Из-за отключения света 23 ноября российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.