В Молдавии отключилось электричество после взрывов на Украине

Власти сообщили, что после взрывов на Украине автоматически отключилась ЛЭП, по которой Молдавия получает большую часть энергии из Румынии. О блэкауте сообщили в разных частях страны

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

В некоторых населенных пунктах Молдавии и непризнанного Приднестровья пропало электричество. Проблемы возникли из-за того, что после ударов по Украине автоматически отключилась одна из линий передачи, по которой электроэнергия поступала в Молдавию, пояснил вице-премьер Андрей Спыну в своем телеграм-канале.

По данным агентства «Sputnik Молдова», отключения затронули и столицу Молдавии — Кишинев. Там наблюдались перебои в работе контактной сети троллейбусов.

Sputnik указывает, что отключения затронули города Унгены (запад страны), Бельцы, Единец (север), Комрат (юг) и другие.

«ТСВ Приднестровье» в телеграм-канале сообщает об отключении света в районах городов Тирасполь, Бендеры и др., а также в близлежащих селах.

Point пишет, что отключения связаны с прекращением работы «экспортной» линии Вулканешты-Исакча, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии. Спыну не уточнил, какая из линий отключилась после обстрела.

NewsMaker со ссылкой на данные энергокомпании Moldelectrica пишет, что в 16:40 (17:40 мск) подача энергии из Румынии прекратилась.

Отключение электричества на Украине связано с массированным ракетным ударом, в результате которого были прилеты по объектам инфраструктуры в некоторых регионах. Временное прекращение подачи электроэнергии затронуло все регионы.

В последний раз масштабные удары по украинским военным и энергетическим объектам наносили в середине октября. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.